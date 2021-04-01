اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مصنع مشتقات البلازما كان حلم.. وهيكون جاهز خلال سنتين

الخميس، 01 أبريل 2021 11:41 ص
الرئيس السيسي: مصنع مشتقات البلازما كان حلم.. وهيكون جاهز خلال سنتين الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.

 

وحول مشروع تصنيع مشتقات البلازما، أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية: " مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنيين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللى جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".

 

وأكد الرئيس السيسي الاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية، مضيفا: "حتى اختبارات كورونا أعطت نتائج ودور وهو أن يكون الموضوع متكامل منبقاش محتاجين نجيب مواد خام من الخارج إلا نادرا".


مدينة الدواء

الخانكة

السيسي

الرئيس السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة