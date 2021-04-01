الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنشاء مدينة الأدوية بالخانكة

كتب محمد عبد العظيم

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح مدينة الأدوية في الخانكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا، عن إنشاء المدينة، والذى تطرق إلى إنشاء المدينة، وما تقدمه من خدمات طبية شاملة فى مجال صناعة الأدوية، وذلك لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة 180 الف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في انتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز اقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.