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الرئيس السيسى: المضاد الحيوى اللى يخرج من مدينة الأدوية لازم تكون كفاءته 100%

الخميس، 01 أبريل 2021 11:50 ص
الرئيس السيسى: المضاد الحيوى اللى يخرج من مدينة الأدوية لازم تكون كفاءته 100% الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائى الذى يخرج من مدينة الأدوية بداية من علبة الدواء، قائلا: "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مدينة الأدوية: "كنت بزعل لما يتقال المضاد الحيوى بتاع بره.. لأ لازم يكون عندنا ده فى مدينة الأدوية الجديدة.. الحاجة اللى تطلع هنا 100 % كفاءة وجدارة مش 99.9 % .. والتكلفة المالية للمصانع فى مدينة الأدوية تكلفة كبيرة .. مليارات كتير .. بتكلم بمنتهى الصراحة.. الهدف مش استثمارات وبيع للناس.. لازم يكون لدينا قدرة حقيقة فى إنتاج الدواء بأعلى درجات.. والمضاد الحيوى الذى يتم إنتاجه في مدينة الأدوية لا يقل كفاءة أو جدارة عن مضاد حيوى مثيله فى أى مكان فى العالم".


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