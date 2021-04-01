التعليم تعلن ضوابط التعامل مع الحالات المخالطة بين الطلاب

كتب محمود طه حسين

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا ، خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الثانى، مشددة على ضرورة المسح الحرارى لجميع الطلاب والعاملين وأولياء الأمور قبل دخولهم إلى المدرسة، والحفاظ على النظافة العامة والشخصية والتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والتوعية للعاملين بالمدرسة والطلاب لرفع الوعى الصحى للحد من انتشار كورونا، مع الالتزام بالتباعد الجسدى بمسافة لا تقل عن متر ونصف وتجنب الازدحام.

وشددت الوزارة فى خطاب لها، على ضرورة غسل الأيدى بالمطهرات والماء والصابون وتجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدٍ غير نظيفة، وتطهير الأسطح والمناضد والهواتف ونشر بوسترات التوعية للتوعية بكيفية تجنب الإصابة بالفيروس، وتوافر مستلزمات التطهير مثل الصابون والكحول والكلور المخفف.

وأعلنت الوزارة عن ضوابط التعامل مع الحالات المخالطة، موضحة أنه إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل على الطالب أو المعلم بالمنزل لمدة 14 يوما مع المتابعة اليومية، أما إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو معلم لا يتم العزل، لكن تتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية أو الإدارة الصحية، وإذا ظهرت الأعراض يتم العزل واتخاذ اللازم، مع تطبق إجراءات غلق الفصل أو المدرسة عندما تظهر أكثر من حالة إيجابية مؤكدة بين الطلاب والمعلمين.

وشددت الوزارة على أنه يتم فرض العزل على الحالات الإيجابية، وإبلاغ الإدارة الصحية عن أى حالات مشتبهة، ويتم الاتصال بالخط الساخن 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا.



تعليمات تطبيق الاجراءات الاحترازية







تعليمات تطبيق الاجراءات الاحترازية

