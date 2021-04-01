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التعليم العالى: مشروع تطوير جامعة جنوب الوادى يتكلف 958 مليون جنيه

الخميس، 01 أبريل 2021 12:01 م
التعليم العالى: مشروع تطوير جامعة جنوب الوادى يتكلف 958 مليون جنيه تطوير جامعة جنوب الوادي
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة جنوب الوادى.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أفاد التقرير بأنه جارى إنشاء مجمع مدرجات كلية الطب البشرى، وإنشاء مبنى معامل كلية الهندسة، وإنشاء مبنى مستشفى صحة المرأة لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء كلية ومركز تأهيل العلاج الطبيعي، كما يتم استكمال أعمال الصرف الصحي بالحرم الجامعي.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى سكنى للطالبات، كما تم إنشاء مبنى كلية الألسن بالغردقة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة جنوب الوادي تبلغ نحو (958) مليون جنيه. 
 
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة جنوب الوادي، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
 
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
 
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التعليم العالى

خالد عبد الغفار

جامعة جنوب الوادى

تطوير الجامعات الحكومية

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