رئيس جامعة جنوب الوادى يصدر قرارًا بمنع التعامل مع منتحلى مهنة "صحفى"

قنا _ صابر سعيد

فى إستجابة لنقابة الصحفيين، أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا تم تعميمه على عمداء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، أكد خلاله على الإلتزام بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين المصرية أو صحفي يخضع لجريدة تابعة للهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وذلك بعد إظهار ما يثبت ذلك حرصًا على وصول ونشر المواد الإعلامية عبر أماكنها الشرعية المتعارف عليها.

وأكد " غرباوى"، وفق بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية في حربها على الشائعات التى تهدد الأمن القومى، واستجابة لمبادرة نقابة الصحفيين، حيث إن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين خاطب المحافظات والجامعات بعدم التعامل مع منتحلى مهنة صحفى والكيانات الوهمية التى ليس لها غطاء شرعي، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن العام بسبب نشر معلومات مغلوطة تؤثر على استقرار مجتمعاتنا، مؤكدًا أن جامعة جنوب الوادى تدعم كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الشائعات التى تهدد الأمن القومى للبلاد.



الدكتور يـوسـف غـرباوى _ رئيس جامعة جنوب الوادى