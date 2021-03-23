اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يصدر قرارًا بمنع التعامل مع منتحلى مهنة "صحفى"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:25 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يصدر قرارًا بمنع التعامل مع منتحلى مهنة "صحفى" الدكتور يـوسـف غـرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا _ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إستجابة لنقابة الصحفيين، أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا تم تعميمه على عمداء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، أكد خلاله على الإلتزام بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين المصرية أو صحفي يخضع لجريدة تابعة للهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وذلك بعد إظهار ما يثبت ذلك حرصًا على وصول ونشر المواد الإعلامية عبر أماكنها الشرعية المتعارف عليها.

وأكد " غرباوى"، وفق بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية في حربها على الشائعات التى تهدد الأمن القومى، واستجابة لمبادرة نقابة الصحفيين، حيث إن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين خاطب المحافظات والجامعات بعدم التعامل مع منتحلى مهنة صحفى والكيانات الوهمية التى ليس لها غطاء شرعي، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة على الأمن العام بسبب نشر معلومات مغلوطة تؤثر على استقرار مجتمعاتنا، مؤكدًا أن جامعة جنوب الوادى تدعم كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الشائعات التى تهدد الأمن القومى للبلاد.

 

الدكتور يـوسـف غـرباوى _ رئيس جامعة جنوب الوادى
الدكتور يـوسـف غـرباوى _ رئيس جامعة جنوب الوادى

 

قرار رئيس الجامعة
قرار رئيس الجامعة

 


رئيس جامعة جنوب الوادى

منتحلى مهنة صحفى

نقابة الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة

حرب الشائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العلاقات الثقافية المصرية والألمانية فى أمسية بـ المجلس الأعلى للثقافة

السبت، 20 مارس 2021 02:00 ص

المجلس الأعلى للإعلام يصدر تقريره السنوى الثالث.. وكرم جبر: الصحافة لن تنهار

الإثنين، 15 مارس 2021 02:08 ص

إصدار "وثيقة القاهرة للحوار" وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.. وزير الأوقاف يعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان بحضور ممثلين من 35 دولة.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 09:09 م

رئيس «الأعلى للإعلام» يفتتح جولاته فى المؤسسات الصحفية بـ«اليوم السابع».. كرم جبر: الأمن القومى خط أحمر ووعى الإعلام بضوابطه ضرورى.. خالد صلاح: «المجلس الأعلى» حريص على الصحافة والإعلام ومستقبلهما ومصلحة البلد

الأحد، 14 مارس 2021 07:16 م

الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات

الأحد، 14 مارس 2021 10:38 ص

بدعوة من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. وزيرة الهجرة للإعلاميين: كرامة المصريين بالخارج "خط أحمر".. ونصون حقوق العمالة المصرية فى إطار القانون.. وكرم جبر: المصريون بالخارج يتابعون كل صغيرة وكبيرة فى مصر

الخميس، 11 مارس 2021 05:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة