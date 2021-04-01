التحريات: خادمة النزهة سرقت سيدة المنزل باسلوب المغافلة

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث، تورط خادمة بالنزهة فى سرقة مشغولات ذهبية من مخدومتها عن طريق المغافلة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تعمل خادمة عند المجنى عليها، ولعلمها بأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية فى شقتها اختمرت فى عقلها فكرة سرقتها.

واضافت التحريات: نظرا لمرورها بضائقة مالية ، قررت سرقتها لعلمها بمكان احتفاظ المجنى عليها بالذهب فى الشقة، حيث غافلتها وسرقتها.

وتمكن رجال المباحث، من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل بمنطقة النزهة، وحررت محضرا بالواقعة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من ربة منزل، بسرقة مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة سيدة تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخادمة، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبارشادها ضبطت الشرطة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بالمطرية، وضبطت المبلغ المالى المستولى عليه فى مسكنها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.