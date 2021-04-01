اليوم السابع
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البيئة: خلو المسطح المائى لخليج السويس من أى مخلفات بعد تعويم السفينة الجانحة

الخميس، 01 أبريل 2021 12:09 م
البيئة: خلو المسطح المائى لخليج السويس من أى مخلفات بعد تعويم السفينة الجانحة مسح جوى بالطائرة لمنطقة قناة السويس
كتبت آية دعبس

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أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مسح جوى لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئى للمنطقة بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تعويم السفينه الجانحة  "ايفرجفين" بحضور رئيس معهد علوم البحار ولفيف من المختصين والاستشاريين فى الحفاظ على البيئه البحرية بالوزارة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
 
وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أن المسح الجوى قد أسفر عن خلو المسطح المائى من أى آثار ضارة للبيئة سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلفات بترولية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ذلك فى إطار  التنسيق الدائم والمستمر بين هيئه قناة السويس ووزارة البيئة للحفاظ على السلامة البحرية ولضمان تطبيق كافة مبادئ الإدارة البيئية السليمة.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المسح  يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها و الوقوف على الوضع  البيئى بمنطقة تواجد وانتظار السفن بسبب الأزمة والتى تجاوز عددها أكثر  من 230 سفينة  للوقوف على أية تداعيات بيئية بالمنطقة والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الإدارة البيئية وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن خاصة السفن التى كانت تنقل ماشية حية وعلقت ثلاثة منها ببحيرة التمساح وأربعة بالبحيرات المرة الكبرى بإجمالى سبعون ألف رأس تقريبا كانت جميعها تحت المراقبة الشديدة نظرا لكونهم مصدر شديد الخطورة على البيئة البحرية.

 


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