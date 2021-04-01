ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة بنسبة 9.28% خلال تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10564.88 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 9.28% ليغلق عند مستوى 2013.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"ارتفاعًا بنحو 6.25% مغلقًا عند مستوى 2963.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.65% مغلقًا عند مستوى 12932.84 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1304.42 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 655.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، فيما رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 368.7 مليار جنيه إلى 360.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 104.4 مليار جنيه إلى 108.5 مليار جنيه بنسبة نمو 3.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 473.1 مليار جنيه إلى 473.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%.

وبالنسبة للتداول استقر إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.805 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 16.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 20.3 مليون ورقة منفذة على 1891 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 34.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.67%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.