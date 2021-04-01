اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام

الخميس، 01 أبريل 2021 11:31 ص
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهين فقط، عقب ارتفاع في التعاملات المسائية أمس بقيمة 7 جنيهات مع عودة الصعود لسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع حدوث انتعاشة في الأونصة لتسجل 1715 دولار حتى صياغة هذه السطور، بسبب توقف ارتفاع الدولار وكذلك استقرار عائد السندات الأمريكية.
 
أسعار الذهب اليوم عيار 21 عقب ارتفاعها فإنها تسجل 752 جنيها للجرام، وارتفع عيار 18 ليسجل 644 جنيها للجرام، وسجل الذهب 24 سعر 859 جنيها للجرام، ويبلغ الجنيه الذهب 6016 جنيها.
 
وارتفعت أسعار النفط الخميس 1 ابريل، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن أوبك وحلفاءها الذين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في بعض المناطق.
 
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1713.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1712.30 دولار للأونصة.
 
وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثاني مقترح تشريعي تبلغ تكلفته عدة تريليونات من الدولارات خلال شهرين من توليه منصبه، ويشمل 621 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية.
 
ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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