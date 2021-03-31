اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 09:46 م
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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

الأربعاء، 31 مارس 2021 09:00 م
أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها مشغولات ذهبية -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بقيمة 7 جنيهات، عقب تراجعات كبيرة آخر 48 ساعة، وجاء تحرك سعر الذهب فى مصر بعد ارتفاع أسعار المعدن عالمياً إلى 1709 دولار للأونصة.
 
الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر سجل ارتفاعا عند 750 جنيها جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، بعد هبوط لمستويات 743 جنيها للجرام.
 
 

أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها:

 

عيار 18 سجل 642.75 جنيه للجرام.
 
عيار 21 سجل 750 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 857.25 جنيه للجرام.
 
الجنيه الذهب 6000 جنيها.
 
أوقية الذهب 1709 دولار.
 
 
ويبلغ إنتاج الذهب الذى يتم دمغه سنوياً فى مصلحة الدمغة والموازين حوالى 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.
 
 
ووفقا للبيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.
 
 
والأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذى يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.

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