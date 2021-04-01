اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 06:57 ص
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إيطاليا تلزم جميع العاملين في قطاع الصحة بالحصول على لقاح كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 06:10 ص
إيطاليا تلزم جميع العاملين في قطاع الصحة بالحصول على لقاح كورونا لقاح كورونا
(رويترز)

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أعلنت  الحكومة الإيطالية إن على جميع العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا في خطوة قد تثير الجدل تستهدف حماية المرضى والتصدي للداعين لعدم أخذ اللقاح.

وفي إيطاليا حركة قوية مناهضة للتطعيم. وأثار اكتشاف بؤر في مستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضبا واسعا في بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة جراء المرض.

لكن منتقدي الحكومة أثاروا تساؤلات حول مدى شرعية إرغام بعض فئات العاملين فقط دون غيرهم على التطعيم.

وجاء في قرار صدر أمس الأربعاء وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح". وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل بدون أجر حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة في بيان "الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية، بقدر الإمكان، للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون في بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة".

وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى معدل 500 ألف تطعيم يوميا في أبريل نيسان من نحو 230 ألفا حاليا. وتعطلت حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تأخير في الإمدادات مثلما حدث في دول أوروبية أخرى.

 

 

 

 


إيطاليا

روما

فيروس كورونا

لقاح كورونا

تطعيم

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