إصابة 3 أشخاص فى مشاجرتين بطما ومركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرتين الأولى بدائرة مركز سوهاج ونتج عنها إصابة عامل بطلق نارى بالصدر، والثانية بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، نتج عنها إصابة 2 بجروح متفرقة بالجسم، وتم التحفظ على المتهمين وتحرير محضرين وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، وإطلاق أعيرة نارية ومصاب أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين طرف أول عامل 53 سنة مصاباً " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني، فتحتي دخول وخروج " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه 51 عامل.

وبين طرف ثان عامل 57 سنة، ونجله 26 عاملا الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب، بسبب خلافات الجيرة وأضاف المصاب بقيام شقيقه المذكور بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته عن طريق الخطأ، ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول عامل مصاباً " بجروح رضية متهتكة بفروة الرأس واضطراب بدرجة الوعي "وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبين طرف ثان عامل مصاباً " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وعامل 58 سنة الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.