إخلاء سبيل حماة إسراء عماد وشقيق زوجها بعد تضارب أقوالها فى النيابة

الإسكندرية فريق المحافظات

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل والدة زوج إسراء عماد وشقيق زوجها من سرايا النيابة بعد إثبات عدم تورطهما فى القضية دون ضمانات، وذلك بعد تضارب أقوال إسراء عماد فى النيابة .

وكانت قد استمعت نيابة المنتزة بالإسكندرية لأقوال إسراء عماد واستكمال التحقيقات فى سرايا النيابة بخروجها من المستشفى بحضور محاميها.

وكانت قد أصدرت نيابة المنتزة أول، قرارًا بحبس والدة زوج إسراء عماد، وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتحريض الزوج على ضرب إسراء وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بألة حادة "سكينة" على إثر خلافات زوجية بينهما.

وقد عقدت النيابة العامة جلسة لمناقشة المتهمين وسماع أقوالهم ومحاموهم فى القضية، فى حضور الزوج، المتهم الرئيسي، وأخوه بعد تسليم نفسه، ووالدته التى ألقى القبض عليها.

وقد تلقت النيابة العامة بلاغًا من إسراء عماد يوم 26 من شهر مارس الجارى باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بمطواة على إثر خلافات زوجية بينهما، وقد تُدوولت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعى ونُشرت صور لما بالمجنى عليها من إصابات، وسط مطالبات كثيرة بالتحقيق فى الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت تقريرًا طبيًّا بإصابة المجنى عليها بجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وشهدت بأن زوجها اعتدى عليها بمطواة لما بينهما من خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه لاستدعائه، فحضر برفقة آخر، وسَمعت تحاورهما وتوجيه شقيق زوجها لومًا إليه على تعديه عليها وتجاوزه بذلك ما اتفقا عليه، ثم تحاورا فى كيفية التخلص منها والنجاة مما فعل، فتوعدها زوجها آنذاك بموالاة الاعتداء عليها لإرهابها حتى لا تُبلغ عنه، ثم اتصل بوالدته فسمعت تحاورهما وتحريضها ابنها على إلقاء المجنى عليها فى البحر، فاستجدته الأخيرة لإسعافها، فساومها مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلها لموافقتها إلى المستشفى، وقد أكدت المجنى عليها فى شهادتها على اعتداء زوجها عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.

ووردت تحريات الشرطة حول الواقعة بصحة اعتداء زوج المبلغة عليها بالمطواة لما بينهما من خلافات، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من شروعه فى قتل زوجته، وأقر باعتدائه عليها بسكينٍ لما بينهما من خلافات، دون أن يقصد قتلها.