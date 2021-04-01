أمين عام الأمم المتحدة يحصل على جائزة الحريات الأربع الدولية

كتبت - هند المغربي

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أنطونيو جوتيريش أمين عام المنظمة حصل على جائزة الحريات الأربع الدولية المقدمة من مؤسسة روزفلت.

وقال المتحدث الرسمى وفقا للأمين العام إن "الجائزة ذات مغزى خاص نظرًا لارتباطها العميق بكل من الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت وإليانور روزفلت".

وأضاف: "حول العالم وعلى مدار الساعة، سعى موظفو الأمم المتحدة جاهدين لجعل الحقوق الأساسية حقيقة في حياة الناس، واليوم نحن نواجه أكبر الاختبارات الدولية، لأن فكرة الأمم المتحدة كانت أكثر من حلم في نظر فرانكلين روزفلت وآخرين، ولكن خلال العاصفة، ستلهمنا هذه الجائزة جميعًا لمواصلة الدفع لمواصلة الكفاح، ومواصلة العمل من أجل عالم أفضل".