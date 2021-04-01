أسعار السيارة تويوتا فورتشنر 2022 بالسوق المصرية تبدأ من 775 ألف جنيه

كتبت أمانى سمير

تتوافر السيارة تويوتا فورتشنر الفيس لفت الجديدة 2022 بفئتين بالسوق المصرية لتأتي الفئة الأولي بسعر 775 ألف جنيه، والفئة الثانية تتوافر بخاصية الدفع الرباعي تأتي بسعر 925 ألف جنيه.

وتمتلك السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة كليًا 2022 نسختين بمحركين مختلفين، وجاءت الفئه الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران 245 نيوتن- متر، والفئة الثانية ذو 6 اسطوانات (V6) سعة 4.0 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 234 حصانا وعزم دوران 376 نيوتن – متر مع خاصية الدفع رباعي.

كما تم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، يحقق الاستفادة القصوى من قدرات المحرك مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة. وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي، ويجمع نظام التعليق بين نظام تعليق أمامي شوكي مزدوج، ونظام تعليق خلفي رباعي الوصلات، والذي تم إعادة تصميمه لتحقيق أقصى درجات الراحة.

كما يوجد مفتاح لاختيار وضع القيادة من بين الوضع الاقتصادي (ECO) ووضع القدرة العالية(POWER)، بينما يتوفر مفتاح أيضاً لتفعيل وضع الدفع الرباعي (4WD) ويتيح مفتاح اختيار وضع القيادة للسائق إما اختيار الوضع الاقتصادي الذي يقلل من استهلاك الوقود المرتبط بالتسارع والتدفئة والتبريد، أو وضع القدرة العالية الذي يوفر استجابة أكثر نشاطاً للتسارع ويكفل قيادة أكثر رشاقة. كما تأتي المركبة مزودةً بمفتاح دائري للانتقال إلى وضع الدفع الرباعي .

كما جاءت بمجموعة من الخصائص هي الجنوط السبورت المصنوعة من الكروم 18مقاس بوصة، وقابلية فتح باب الصندوق الخلفي كهربائيا ومفتاح بصمة يسهل من عملية فتح وغلق ونقل المتعلقات من وإلى السيارة، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات طي كهربائي.

يذكر أن الجسم الخارجي لفورتشنر الجديدة هو التغيير الشامل للمصابيح الأمامية والخلفية، وهو الأمر الذي لا يكتفي بإضافة لمسة ساحرة على المظهر الخارجي للسيارة فقط، بل أنه أيضا يمنح رفاهية وأمان أعلى على الطرق على مدار اليوم وباختلاف الإضاءة الخارجية والأحوال الجوية. ويتكون نظام الإضاءة الخارجي لفورتشنر من مصابيح أمامية وخلفية وأضواء نهارية ومصابيح ضباب أمامية جميعها LED لرؤية أفضل لقائد السيارة وراحة للعين، ومصابيح ضباب خلفية بالإضافة إلى حساس إضاءة أوتوماتيك وظبط مستوي الإضاءة لراحة وسلامة ركاب السيارة والسيارات الأخرى على الطريق.

تأتي تويوتا فورتشنر الجديدة كليا بمقصورة داخلية بلون أسود جديد و كونسول وعجلة قيادة بنمط خشبي رمادي اللون ولوحة عدادات ذكية جديدة باللون الأزرق المعدني المبهر، كما يستمتع قائد السيارة باستخدام شاشة 8 بوصة تعمل باللمس متوافقة مع أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. ولراحة وتحكم أفضل لقائد السيارة، صممت تويوتا مقبض ناقل السرعات في عجلة القيادة وعرض زاوية دوران الإطارات على الشاشة و حساسات ركن أمامية وخلفية، كما أضافت مراية داخلية بخاصية التعتيم التلقائي لرؤية أفضل وراحة للعين. كما جعلت المقاعد الأمامية كهربائية لراحة أكبر للقائد والراكب الأمامي وتركيز أفضل على القيادة والطريق، ومما يميز السيارة ذات الـ7 مقاعد أنها مزودة بجهاز تكييف هواء ذاتي التشغيل بمخرج تكييف خلفي، لرفاهية جميع الركاب.