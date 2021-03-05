أسعار تويوتا ياريس الجديدة كليا 2021 بالسوق المصرى

كتبت ـ أمانى سمير

تقدم تويوتا ياريس الهاتش باك 2021 بفئتين بأسعار تبدأ من 345,000 كما سيتم إضافة فئه بلس بالعديد من الكماليات لراحه العملاء.

أبرز المواصفات:

تأتى تويوتا ياريس الجديدة بمحرك بنزين Dynamic Force Engine سعة 1.5 لترًا 3 اسطوانات المنتمى لعائلة محركات TNGA ، مع ناقل الحركة المباشر CVT ، لتحسين الانبعاثات وضمان استهلاك أفضل للوقود.

كما توفر الـ GA-B Platform الجديدة قيادة ديناميكية وتحكمًا رشيقًا وسلسا، مع اقل قطر الدوران 4,9 متر واستجابة توجيهية عالية الأفضل في فئتها، مما يجعل المناورة وركن السيارة في الشوارع المزدحمة أكثر سهولة. وعلى الجانب الآخر، يصبح الأداء على الطرق السريعة والمفتوح أكثر راحة وسلاسة وثبات.

اما التصميم الجديد بقاعدة عجلات أطول وعرض أكبر للهيكل، مما يترتب عليه اتساعا أكبر بالمقصورة الداخلية ويضمن راحة أكبر لجميع الركاب، وتتوفر بجنوط رياضية بمقاس 15 بوصة .

كما يتميز تصميم الهيكل ال Platform GA-B بوضعية قيادة منخفضة لراحة اكثر .

اما كشافات الإضاءة الجديدة بتقنية LED، ومن ضمنها إشارات انعطاف وإضاءة نهارية.

وتم ترتيب شاشات العرض وأدوات التحكم في غرفة القيادة للجيل الرابع لضمان قدرة السائق على التركيز على الطريق، بأقل قدر من التشتيت .

تقدم السيارة بأعلى معايير الأمان والسلامة في فئتها لتشتمل السيارة على نظام ABS وEBD وBrake Assist (BA) ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) ونظام التحكم فى ثبات السيارة (VSC) ونظام التحكم فى الجر (TRC). كما أن ياريس الجديدة تأتى مجهزة بـ 8 وسائد هوائية للسائق والراكب وجانبية وستارة والوسط الأمامى.

تتيح جميع فئات ياريس الجديدة تكاملًا مع الهواتف الذكية عبر أنظمة Apple CarPlayوAndroid Auto، مما يوفر للمستخدمين سهولة الوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة باستخدام شاشة التحكم المالتى ميديا مقاس 7 بوصة، ودون الانشغال عن الطريق.

كما تم تصميم لوحة عدادات ديجيتال جديدة كليا بتكنولوجيا ذكية ترتكز على اتساع مساحة الشاشة مدعمة بلوحات ترانزيستور الملونة TFT لتضمن لك رؤية واضحة أثناء القيادة بالإضافة إلى الحصول على أي معلومة فى الحال.

كما تم تطوير تكييف الهواء ليعطى أفضل أداء مع التحكم الآلى ثنائى التوزيع فى التبريد والتسخين.

وتتميز تصميم المقعد الأمامى بجزء علوى رياضى الشكل ونحيف وجزء سفلى عريض ومدعم. وتظهر الفروقات أيضا من خلال درجات الألوان جديدة لتعطي شبابية للياريس الجديدة.