اليوم السابع
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أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. انخفاض البلطى المزارع

الخميس، 01 أبريل 2021 11:28 ص
أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. انخفاض البلطى المزارع سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 1-4-2021 انخفاض طفيف في أسعار البلطي المزارع وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل سعر الكيلو كم البلطي المزارع"1" بـ 19-22 جنيها للكيلو، مقابل 20-23 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر البلطي المزارع "2" ليتراوح بين 17-18 جنيها مقابل 18-19 جنيها للكيلو. 
 
بينما استقرت أسعار البلطي الأسواني ليتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بيت 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البورى" 1 " بـ40-48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " بـ 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" بـ 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو،  وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " بـ 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " بـ 25 – 35 جنيها للكيلو. 
 
وتروتحت أسعار الجمبرى الجامبو بين  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بـ 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بـ 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بـ 90 – 150 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

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سوق العبور

سوق العبور اليوم

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