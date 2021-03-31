أسعار السمك والجمبرى بسوق العبور اليوم البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت اليوم الثلاثاء 31-3-2021 أسعار الأسماك والجمبرى بسوق العبور للجملة وذلك وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم الزناتي تاجر أسماك بسوق العبور إن أسعار البورى 1 تتراوح بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار الزناتي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن أسعار البلطي المزارع 1 بين 21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2.بين 19-20 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، و الفيليه البلطي بيت 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار القشريات أوضح الزناتي أن أسعار الجمبرى الجامبو تتراوح بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.