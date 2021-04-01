أسعار الذهب اليوم الخميس 1-4-2021 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أبريل 2021 في مصر عقب ارتفاع محدود صباح اليوم، وفي ظل توقعات بارتفاع آخر للأسعار خلال الساعات القليلة القادمة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم من عيار 21 عقب ارتفاعها نحو 752 جنيها للجرام، وارتفع عيار 18 ليسجل 644 جنيها للجرام، وسجل الذهب 24 سعر 859 جنيها للجرام، ويبلغ الجنيه الذهب 6016 جنيها.

إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين ارتفع حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر ، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التي يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.

وكانت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفعت بقيمة جنيهين فقط، عقب ارتفاع في التعاملات المسائية أمس بقيمة 7 جنيهات مع عودة الصعود لسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع حدوث انتعاشة في الأونصة لتسجل 1715 دولار حتى صياغة هذه السطور، بسبب توقف ارتفاع الدولار وكذلك استقرار عائد السندات الأمريكية.