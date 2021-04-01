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أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة الأدوية بالخانكة.. فيديو

الخميس، 01 أبريل 2021 04:45 م
أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة الأدوية بالخانكة.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التأكيد على ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة الدواء فى مصر، وذلك خلال افتتاح مدينة الأدوية الجديدة بالخانكة.

 

ومن أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح المدينة الجديدة...

- "احنا بنتكلم فى حاجة بتمس مريض.. المريض بيكون عنده مشكلة كبيرة أنه يجد الدواء الجيد بسعر مناسب".

- "المادة الفعالة الخارجة من مدينة الأدوية الجديدة، يجب أنها تكون كفاءة وجدارة 100 %، وليس 99.9 %.

- "نحن لا نتحدث عن استثمارات واقتصاد وبيع دواء.. ولكن امتلاك قدرة حقيقة فى إنتاج دواء فعال حقيقى".

- "المضاد حيوى الذى يخرج من مدينة الأدوية الجديدة لا يقل عن كفاءة المضاد الحيوى المثيل له فى أرقى دول العالم.. ومصانع المدينة اتعملت كده".

- "أشكركم جميعا على الجهد اللى بيتعمل فيما يخص صناعة الدواء فى مصر".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شارك صباح اليوم، في افتتاح مدينة الأدوية المقامة داخل منطقة الخانكة في محافظة القليوبية، وأجرى الرئيس جولة تفقدية للمصانع والمبانى داخل المدينة، واستمع إلى شرح تفصيلى لكيفية صناعة الدواء وفق أحدث المعايير العالمية.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.


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السيسى

كلمة الرئيس السيسى

مدينة الادوية

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