اليوم السابع
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CDC: تورم واحمرار الذراعين أحد الآثار الجانبية للقاحات كورونا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:00 م
CDC: تورم واحمرار الذراعين أحد الآثار الجانبية للقاحات كورونا لقاحات ـ أرشيفية
كتبت مروة هريدى

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مع اقتراب انتهاء حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة، حيث تم تطعيم أكثر من 22 مليون شخص حتى الآن، تظهر بعض الآثار الجانبية المترتبة على تلقى لقاح كورونا على جميع أجزاء الجسم، وهى علامات طبيعية تدل على استعداد الجسم للحماية فى مواجهة هذا الوباء، وفقًا لموقع "إكسبريس".

 

كورونا
 
 

يوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الآثار الجانبية المترتبة على تلقى اللقاحات تؤثر على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكنها من المفترض أن تختفى فى غضون أيام قليلة، وتشمل الأعراض الشائعة بعد تلقى اللقاح الشعور بالتعب والصداع وآلام فى العضلات، وقشعريرة وحمى وغثيان، وهناك أعراض تظهر على الذراعين مكان تلقى اللقاح، فقد تشعر بألم وتورم واحمرار.

- هل بعض الناس أكثر عرضة للآثار الجانبية عن غيرهم؟

وفقًا للبيانات التى تم تحليلها، فإنه تظهر المزيد من الأعراض بعد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح عنها بعد الجرعة الأولى، بينما الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من قبل يكونون أكثر عُرضة للمزيد من الأعراض حتى بعد تلقى جرعة واحدة فقط من اللقاح.

 

لقاح كورونا
 

من جانبها، قالت الدكتورة آنا جودمان، استشارية الأمراض المعدية بمستشفى "جايز وسانت توماس" فى لندن إن ظهور أعراض جانبية بعد تلقى اللقاحات أمر متوقع ولا ينبغي القلق منه.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى حد كبير بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بالمملكة المتحدة، أمس الاثنين، حيث يعود السبب وراء انخفاض الوفيات بشكل كبير إلى برنامج التطعيم الشامل والفعال فى المملكة المتحدة التى تستخدم لقاحى فايزر وأسترازينكا، حيث تم تطعيم نحو 22 مليون و377 ألف و255 شخص حتى الآن بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19.


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