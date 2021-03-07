لقاح كورونا صينى يعتمد على تقنية ميرنا يمكن تخزينه فى الثلاجة

كتبت إيناس البنا

تعمل شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية على لقاح جديد لـ كورونا باستخدام تقنيات وراثية متقدمة يمكن تخزينها في ثلاجة عادية.

ووفقا لتقرير جريدة جنوب الصين الصباحية" SCMP"، فإن لقاح mRNA ، الذي طورته شركة Guangzhou RiboBio تم اختباره بالفعل على الحيوانات، وله مدة صلاحية تصل إلى حوالي 6 أشهر عند تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 46 درجة فهرنهايت.

نُقل عن تشانج بيليانج، مؤسس الشركة ، قوله إن الشركة لديها أكبر مصنع للمواد الخام mRNA في الصين مع القدرة على إنتاج جرعات كافية لـ 100 مليون شخص سنويًا، قائلا إنه يمكن تخزين المنتج في درجة حرارة أعلى من لقاحات mRNA الأخرى بسبب "تقنية الجسيمات النانوية الدهنية الحاصلة على براءة اختراع" التي طورها فريقه.



تطوير لقاح جديد يخزن فى الثلاجة

وبمقارنة لقاحات الرنا المرسال، قال تشانغ إن القشرة عبارة عن مركب دهني يحمل جزء الرنا المرسال، الذي يحفز جهاز المناعة، مضيفًا أن منتجي اللقاح يبحثون عن طرق مختلفة لتحقيق الاستقرار وجعل القشرة أكثر أمانًا.

من ناحية أخرى ، يعمل العلماء في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النانو في الصين، على تطوير لقاح بنظام توصيل قائم على الناقلات النانوية ، حسبما نقل تقرير الصحيفة عن المدير العام للمركز تشاو يوليانغ.



لقاح صينى يخزن فى الثلاجة

وقال إن النظام يمكن أن يعزز كفاءة اللقاح ويقلل من الآثار الجانبية، مضيفًا أن جائحة الفيروس التاجي دفع باحثي علم النانو ومطوري اللقاحات للعمل معًا لأول مرة.

بدأ مشروع البحث العام الماضي بالتعاون مع تشين وي، عالم الفيروسات وعالم الأوبئة من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية، والذي قاد أيضًا الفريق الذي طور لقاح CanSino الذي تمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام العام.

يذكر أن الصين قد وافقت على 4 لقاحات لـ كورونا للاستخدام العام - جميعها مطورة محليًا، وحتى أواخر فبراير، أعطت 52 مليون جرعة لمواطنيها، وقد حددت هدفًا يتمثل في تطعيم 40 % من السكان بحلول يوليو.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في ديسمبر الماضى أنه يجري بناء منشأة إنتاج ستكون قادرة على صنع 120 مليون جرعة من لقاح mRNA الذي طورته أكاديمية PLA للعلوم العسكرية.