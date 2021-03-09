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750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:19 م
750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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وافق الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف مكافاة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه "الجيزاوى"، وفق بيان اليوم، الثلاثاء، بسرعة الإنتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام ، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بتمويل 22 مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام.

وقال "الجيزاوى"، أن المشروعات الفائزة تنوعت هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال "مشروع تحسين التصميم وتحليل وتصنيع نظام الهيكل والقدرة الكهربية للقمر الصناعي فئة البيكو" لجامعة بنها، "روبوت طائر متعدد الوظائف"، "تعظيم الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية ثنائية الوجه"، نظام ملاحة داخلية ونظام ركن السيارات الذكى بالجامعات، تصميم روبات التواجد عن بعد الذكية للرعاية الصحية والتحكم فى تفشى فيروس كورونا.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمى فى الجامعة ورجال الصناعة والأعمال.


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