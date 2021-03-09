5 أعراض لدوالى الساقين.. انتشار عروق زرقاء وحكة والتهاب الجلد

كتبت مروة هريدى

غالبًا ما يتم تجاهل دوالى الأوردة التى تظهر فى الساقين ويتم التعامل معها من خلال مستحضرات تجميل فقط، فى حين أنها فى الواقع يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة من تقرحات الساق إلى جلطات الدم، لذلك من المهم تشخيصها فى وقت مبكر، وفقًا لما ذكره موقع "express".

تحدث الدوالى عندما تتوقف الصمامات الموجودة فى أوردة الساق عن العمل بشكل صحيح مما يعنى أن الدم يسقط فى الأوردة بدلاً من التدفق لأعلى باتجاه القلب، ويمكن التعرف على الدوالى بأنها أوردة منتفخة تبرز من الساقين، ومع ذلك فإن نصف المصابين بالدوالى لا تظهر عليهم أى علامات، حيث تظل العديد من الأوردة التى بها مشاكل مخفية تحت الجلد إلى أن تحدث لهم مضاعفات تكشف عن إصابتهم بهذا المرض.

- فيما يلى.. 5 أعراض تدل على الإصابة بالدوالى:

1- انتشار عروق زرقاء أو بنفسجية داكنة اللون

غالبًا ما يطلق عليها عروق "العنكبوت" أو الأوردة "الخيطية" أو الأوردة "المكسورة"، فى حين أن ما يقرب من 90% من الأشخاص الذين يعانون من الدوالى تكون مخفية كامنة تحت الجلد.

2- حكة أو التهاب أو جفاف الجلد فى الأوردة

الكثير من الناس لا يدركون أن الساقين الجافة أو الحكة يمكن أن تكون مؤشرا على توسع الأوردة، هذا لأن من يعانون من دوالى الأوردة يميلون للإصابة بدوالى الأكزيما التى تصيب عادة أسفل الساقين ما يسبب حكة وجفاف الجلد وتعرف باسم "الأكزيما الوريدية".

3- ظهور كتل صلبة طرية تحت الجلد

عندما يتجلط الدم فى الدوالى الوريدية يتسبب ذلك فى أن يصبح الوريد كتلة صلبة شديدة الحساسية للضغط.

4- بقع صفراء أو حمراء أو بنية حول الكاحل

هناك مؤشر رئيسى آخر على دوالى الأوردة أو "الدوالى الخفية"، وهو تلف الجلد فى الكاحلين الذي ينتج عنه بقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون تُعرف باسم "الهيموسيديرين".

5- تورم أو ألم أو ثُقل فى الساقين والكاحلين

إذا لاحظت أن ساقيك أصبحت متعبة أو منتفخة أو ثقيلة أو مؤلمة فقد تكون مصابًا بالدوالى أو الدوالى الخفية.