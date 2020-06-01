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اسباب جفاف الجلد عديدة منها الاستحمام بالماء الساخن

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 ص
اسباب جفاف الجلد عديدة منها الاستحمام بالماء الساخن اسباب جفاف الجلد
كتبت فاطمة خليل

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جفاف الجلد من الأمراض الجلدية الشائعة إلا إنه لا يسبب القلق في أغلب الوقت، والجفاف ليس العَرَض الوحيد للبشرة الجافة، حيث إنها تتعرض للحكة والتقشر والتهيج وغيرها من الأعراض، وهناك أسباب عديدة لجفاف الجلد، منها الاستحمام بالماء الساخن، نتعرف في هذا التقرير على أسباب جفاف الجلد، وفقا لما ذكره موقع "إنسايدر".

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اسباب جفاف الجلد 

 

اسباب جفاف الجلد
 

اسباب جفاف الجلد عديدة وتشمل:

استخدام الصابون على بشرتك

الصابون عبارة عن مواد كيميائية مصممة لإزالة الزيوت غير المرغوب فيها والشحوم والأوساخ.

وقالت الدكتور ميشيل فاربر، طبيبة جلدية في مدينة نيويورك "يحتوي الجلد على دهون طبيعية أو زيوت تساعده على الاحتفاظ بالرطوبة، عند إزالة الزيوت والأوساخ غير المرغوب فيها، لا يميز الصابون بين الزيت الطبيعي على الجلد والزيت الزائد غير المرغوب فيه، ويمكن أن يسبب الجفاف الزائد".

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون المكونات مثل الكبريتات أو العطور المضافة في الصابون مهيجة وجافة، ويمكن للصابون القاسي أن يعطل حاجز الجلد ويجعل الجلد أكثر عرضة للجفاف.

 حتى إذا كنت لا تستخدم الصابون، فإن الرغوة المتكررة يمكن أن يجرد الزيوت الطبيعية من بشرتك.

الماء الساخن

الماء الساخن يمكن أن يؤثر سلبًا على الجلد، وكلما زادت سخونة الماء في الدش، كلما كانت أكثر صلابة على الجلد، وتجرده من الزيوت الطبيعية للبشرة التي تحافظ على ترطيبها درجات حرارة الماء الساخن سوف تسبب تهيجًا للجلد.

حمامات السباحة التي بها كلور أو أحواض الاستحمام الساخنة

تحتوي معظم حمامات السباحة وحوض الاستحمام الساخن على الكلور لقتل البكتيريا والكائنات الحية الأخرى التي يحتمل أن تكون ضارة وهذا الكلور يجفف الجلد ويمكن أن يزيد من تفاقم الجلد المتهيج بالفعل.

 الضرر مضاعف في حوض الاستحمام الساخن، حيث تختبر -أيضًا تأثيرات التجفيف للمياه الساخنة.

اسباب جفاف الجلد 4
اسباب جفاف الجلد 

طقس الشتاء البارد

يقلل الطقس البارد من الرطوبة ويسحب الماء من الجلد، يؤدي مزج الهواء البارد والرطوبة المنخفضة إلى جفاف البشرة وهذا يسمى "حكة الشتاء".

-السخانات

 رفع الحرارة يمكن أن يسبب جفاف الجلد، مما يزيد من ضرر الشتاء على الجلد، حيث إن أي نوع من السخانات سيقلل من الرطوبة في منزلك، والتي يمكن أن تمتص الرطوبة من بشرتك.

اسباب جفاف الجلدw
اسباب جفاف الجلد
-أمراض الجلد المزمنة

 ستكون بشرتك أكثر حساسية إذا كنت تعاني من مرض جلدى،  تؤدي الأمراض الجلدية الأساسية إلى تفاقم هذه الأمراض، لأن الناس أكثر حساسية للتهيج الخارجي ولا يعمل حاجز الجلد بنفس الطريقة".

اسباب جفاف الجلد
اسباب جفاف الجلد

اسباب جفاف الجلد وعوامل الخطر للبشرة الجافة
 

بعض الناس أكثر عرضة للبشرة الجافة من غيرهم، وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ما يلي:

-العمر: من الطبيعي أن يصبح الجلد جافًا مع تقدم العمر، وفقًا لمايو كلينيك ، أكثر من 50٪ من كبار السن لديهم بشرة جافة.

-المناخ: إذا كنت تعيش في مكان يتميز بمناخ شديد البرودة والجفاف في معظم الأوقات، فأنت في خطر أكبر للبشرة الجافة.

-المهن التي تنطوي على مواد كيميائية أو الغسيل المتكرر:

يمكن لأي مهنة تعرض الجلد للمواد الكيميائية أو الغسيل المتكرر أو إبقاء الجلد في الماء لفترات طويلة أن تسبب تهيجًا مزمنًا ، ومن الأمثلة على ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية ووظائف التنظيف ومصففي الشعر.

-الأدوية: يمكن لبعض أدوية ضغط الدم وعلاجات حب الشباب الموضعية أن تساهم في جفاف الجلد.

علاوة على ذلك ، قد يكون الجلد الجاف نتيجة لبعض الحالات الصحية حتى الحالات التي لا تتعلق مباشرة بالجلد يمكن أن تؤثر عليه. بعض الأمثلة هي:

-الأكزيما

-صدفية

-داء السكري

-قصور الغدة الدرقية

-مرض الكلي

اعراض جفاف الجلد
 

اعراض جفاف الجلد تشمل:

-الحكة

-تهيج

-تشقق الجلد

-ألم

-نزيف

- قد يكون مظهر الجلد الجاف خشنًا أو متقشرًا.

-قد يحدث هذا الجفاف على جلد أجزاء معينة من الجسم ، مثل اليدين ، أو قد يكون الجفاف أكثر انتشارًا، والأكثر شيوعًا في الأطراف: ذراعيك وساقيك.


اسباب جفاف الجلد

جفاف الجلد

اعراض جفاف الجلد

اسباب جفاف البشرة

اسباب البشرة الجافة

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