3 لاعبين من الدورى الأمريكى لكرة القدم فى جولة سياحية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت المعالم الآثرية بمحافظة الأقصر، فى البرين الشرقى والغربى، اليوم الثلاثاء، جولات سياحية لـ3 من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية ترفيهية لقضاء إجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة.

ورافق اللاعبون الأمريكان هم كباتن الفرق الثلاثة المتصدرة لدورى كرة القدم الأمريكية الشهيرة، وهم كل من (AUSTIN HOOPER – ROSSEVELT NIX – KEVIN JOGAN)، خلال جولاتهم بالمعالم الآثرية الفرعونية للاستمتاع بالحضارة التاريخية بالأقصر، مرشدين سياحيين من الأقصر وذلك لتنظيم جولات مميزة لهم فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت بالدير البحرى، بجانب جولات بالمتاحف المميزة بالأقصر.

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هؤلاء النجوم الرياضيين يتمتعون بشهرة عالمية وعدد كبير من المشجعين في أمريكا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم من مختلف الجنسيات والأعمار، مما يساهم في الوصول إلى عدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.

وأضاف أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر في إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحي المصري على أولويات أجندتهم، وتجدر الاشارة الي أن الكرة الأمريكية تعد من أشهر وأهم الرياضات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



اللاعبون الأمريكان فى زيارة الدير البحرى بالاقصر



جانب من زيارة لاعبى كرة القدم الامريكية للأقصر