2 مليار و680 مليون جنيه لمشروعات الصرف فى أبو تشت بقنا ضمن "حياة كريمة"

قنا _ صابر سعيد

أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن توسعات محطة مركز أبو تشت ومحطة صرف صحى سمهود يقع كل منهما على مساحة 140 فدانا، وتصل طاقة المحطة الواحدة إلى 25 ألف م3/ يوم بتكلفة تقدر 800 مليون جنيه من إجمالي التكلفة المقررة للمشروع صرف صحي أبو تشت وقراها والتي تقدر بحوالي 2 مليار و680 مليون جنيه.

وأضاف نائب محافظ قنا، وفق بيان اليوم الثلاثاء، خلال تفقده لمتابعة استلام موقعي توسعات مشروع صرف صحي أبو تشت وموقع محطة المعالجة الثنائية لصرف صحي سمهود، في إطار متابعته للمشروعات المزمع تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى يأتي إمتدادا لمبادرة حياة كريمة.

وأكد عمر، أن مشروع تطوير قرى الريف المصري يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.