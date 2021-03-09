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140 نائبا أمريكيا يطالبون إدارة بايدن لإبرام صفقة شاملة مع إيران

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:21 م
140 نائبا أمريكيا يطالبون إدارة بايدن لإبرام صفقة شاملة مع إيران الكونجرس - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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طالب 140 نائبا من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على السعى إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

ودعت رسالة النواب الأمريكيين الرئيس الأمريكي، لاتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفى وقت سابق، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إنه مع إيران يصعب تقييم الأنشطة الموجهة بقرار مركزى وتلك التى يقوم بها الوكلاء دون توجيه مباشر، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أنه في يناير 2020 كنا على وشك الانخراط في حرب مع إيران بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق.

وتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أن هناك فرصة لإيجاد سبيل سياسي للسير قدما مع إيران في ربيع 2021.


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