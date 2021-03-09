هشام طلعت مصطفى: نحتاج إلى بنية تشريعية جديدة للسوق العقارى المصرى.. فيديو

دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة العمل على وضع بنية تشريعية جديدة للسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف طلعت مصطفى فى مؤتمر أخبار اليوم التحضيرى للمؤتمر العقارى المقرر انعقاده فى أبريل المقبل، أن الفترة الراهنة تحتاج إلى حلول وأفكار خارج الصندوق لتمويل القطاع العقارى من قبل الجهاز المصرفى.

وأوصى بضرورة التنسيق مع أحد بنوك الاستثمار العالمية لجذب صناديق الاستثمار التي لديها اهتمام بتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق وهو ما يحتاجه القطاع خلال الفترة المقبلة، لرفع عبء تمويل هذه المشروعات عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وتنظم مؤسسة أخبار اليوم مؤتمرا عقاريا فى الاسبوع الاول من إبريل بحضور رجال أعمال ومستثمرين عرب وأجانب بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في السوق العقاري المصري