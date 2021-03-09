اليوم السابع
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نتنياهو: نجرى عمليات فحص في سوريا للبحث عن رفات إيلى كوهين

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:47 م
نتنياهو: نجرى عمليات فحص في سوريا للبحث عن رفات إيلى كوهين ايلى كوهين
كتب- هاشم الفخراني

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في حوار مع التلفزيون الإسرائيلي أن عمليات البحث عن رفات العميل الإسرائيلى إيلى كوهين فى سوريا تجرى بالفعل.

واعتبر التلفزيون الإسرائيلي تصريحات نتنياهو هي الأول من نوعها، التي يكشف عنها إجراء مثل هذه العمليات للبحث عن رفات الجاسوس في سوريا.

ونقلت القناة الإسرائيلية i24 عن مصدر بمكتب نتنياهو أن روسيا لعبت دور الوساطة من أجل قيام تل أبيب بهذا الدور، في حين أضاف المصدر أن سوريا وروسيا على خلاف حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل كل معلومة إضافية تتعلق بالجاسوس الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن رفات إيلي كوهين الذي حوكم وأعدم شنقا في عام 1965 في سوريا بتهمة التجسس، وضع في مقبرة بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

يُشار إلى أن إيلي كوهين بدأ أنشطته السرية في سوريا عام 1961منتحلا اسم "كامل أمين ثابت"، حيث تمكن من توطيد علاقات متينة مع شخصيات سورية مهمة في الجيش والشرطة والحكومة السورية

واستغل ذلك في نقل معلومات استخباراتية ة لإسرائيل بشأن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان، كما كان مرشحاً لمنصب نائب وزير الدفاع السوري.

 


سوريا

نتنياهو

ايلى كوهين

تل أبيب

القدس المحنتلة

الجولان

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