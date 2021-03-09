وذكر مكتب المعامل بإدارة الصحة والخدمات الإنسانية فى الولاية فى بيان أوردته قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الإصابة التى تم رصدها لدى طفل يعيش بمقاطعة "جاكسون"، فى منطقة تبعد 80 ميلًا تقريبًا عن غرب مدينة ديترويت.

وأضاف أن هذه الحالة هى الحالة الوحيدة المعروفة فى ميشيجان فى الوقت الحالى ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات التى لم يتم اكتشافها بعد، مشيرًا إلى أن الباحثين يتحرون حاليًا لتحديد المخالطين للحالة وما إذا كانت هناك حالات إضافية مرتبطة بالإصابة التى تم اكتشافها.

من جهتها.. قالت الدكتورة جونى خلدون الرئيس التنفيذى الطبى فى ميشيجان: "يساورنا القلق بشأن اكتشاف سلالة أخرى فى ميشيجان على الرغم من أن ذلك كان متوقعًا".

واكتشفت السلطات الصحية فى ميشيجان، أمس، 516 إصابة بسلالة كورونا التى اكتشفت فى بريطانيا لأول مرة.

