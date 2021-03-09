موجز أخبارمصر.. الداخلية تنجح فى القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نجاح أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولاً التخفي.

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.

وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار

حريق هائل بخط غاز بإدكو فى البحيرة..صور وفيديو

شب منذ قليل، حريق هائل بخط غاز إحدى شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.

وأكدت مصادر أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.

إلغاء احتفالات مولد السيدة زينب للعام الثانى على التوالى بسبب كورونا

حرمت جائحة كورونا المصريين عامة والصوفيين خاصة للعام الثانى على التوالى من احتفالاهم بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، والذى يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب، ذكرى الليلة الختامية لمولدها، والذى كان يشهد مسجدها والمنطقة المحيطة توافد الآلاف لمدة أسبوع احتفالا بتلك الذكرى العطرة، وامتثالا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا بحظر إقامة السرادقات والموالد، وإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط، وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة ووسائل النقل الجماعي، وتطبيق غرامة فورية للمخالفين.



عرف عن السيدة زينب رضى الله عنها، أنها أكثر نساء آل البيت صبرا وقوة، فهى ابنة الإمام على بن أبى طالب، وأمها السيدة فاطمة الزهراء وجدها رسول الله - ص - وجدتها خديجة بنت خويلد، وأخويها الحسن والحسين.



وهى بطلة كربلاء، التى حمت السبايا الهاشميات، ورعت الغلام المريض على زين العابدين بن الحسين، ولذلك كنيت بـ"أم هاشم"، ولدت سنة 6 هجرية وسميت بزينب على اسم خالتها التى توفيت سنة 2 هجرية التى ماتت متأثرة بجراحها فى طريق هجرتها، بعد أن طعنها أحد المشركين فى بطنها فماتت هى وجنينها، فسماها النبى صلى الله عليه وسلم على اسم خالتها لتهدأ لوعة الحزن فى قلبه.

الصحة تعلن أسماء مراكز تلقى لقاحات كورونا بالجمهورية

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "إنفوجراف" يوضح مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات (مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة (مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بـ محافظة البحيرة (المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة).

الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان، بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 77.2%، بعد تعافى 144485 حالة حتى اليوم من الإصابة بالفيروس .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر البلاد بمنخفض جوى حرارى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير لوجود منخفض جوى حرارى يؤثر على غرب البلاد برياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة وانخفضت الرؤية الأفقية بالفعل على مطروح وسيدى برانى والسلوم وتصل الى الاسكندرية مع تقدم الوقت وتقل إثارة الرمال مع دخول الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.

التضامن: 3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة ترددوا على منصة "مودة" خلال عام

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وصول الحملة الإعلامية لمشروع مودّة لأكثر من 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة خلال 10 أيام فقط، حيث تمثلت الحملة الإعلامية لمشروع مودّة فى عمل فنى غنائى، وتناول العمل الغنائى أهم المفاهيم التى يتبناها المشروع.

وأعربت وزيرة التضامن، عن سعادتها بحجم التردد على منصة مودّة الرقمية والتى تخطت حاجز الـ3 ملايين و900 ألف شاب وفتاة خلال العام الأول من إطلاقها، مشيرة إلى أن مشروع مودّة هو أحد أهم التدخلات التى تتبناها وزارة التضامن بتكليف من رئيس الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتزويد الشباب المصرى بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.



وأكدت "القباج" أنه جارٍ اطلاق محتوى ترفيهى تعليمى للشباب على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك استثماراً للتفاعل الكبير على هذه المنصة وغيرها من المنصات، كما يستعد المشروع لتطوير محتوى المنصة بحيث تكون خدماتها متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، الى جانب اطلاق تطبيق إلكترونى للهواتف الذكية يساعد المشروع على زيادة مساحة التواصل مع الفئة المستهدفة.