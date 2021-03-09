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مصرع 14 مهاجرا إفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:03 م
مصرع 14 مهاجرا إفريقيا بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس غارق قارب - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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لقى 14 مهاجرا إفريقيا، مقتلهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس. جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق، قال مسؤول أمني لرويترز إن ما لا يقل عن 20 مهاجرا أفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.

وأضاف أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجرا آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصا وفقا لروايات الناجين.

يذكر أن خفر السواحل التونسى، انتشل 7 جثث آدمية على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

 


تونس

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