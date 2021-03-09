مصرع عامل زراعى أسفل عجلات قطار أمام قرية العصلوجى فى الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول شخص جثة هامدة ادعاء حادث قطار.

وتبين من التحريات الأولية، التى أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق، أنه أثناء مرور "محمود ع ر" 26 سنة عامل زراعى، مقيم كفر الزقازيق، بشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ناحية قرية العصلوجى، صدمه القطار رقم 332 الصالحية القاهرة، وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.