مصرع عامل زراعى أسفل عجلات قطار أمام قرية العصلوجى فى الشرقية

لقي عامل زراعي بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام مزلقان قرية العصلوجى مركز الزقازيق، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وإخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول شخص جثة هامدة ادعاء حادث قطار.
وتبين من التحريات الأولية، التى أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق، أنه أثناء مرور "محمود ع ر" 26 سنة عامل زراعى، مقيم كفر الزقازيق، بشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ناحية قرية العصلوجى، صدمه القطار رقم 332 الصالحية القاهرة، وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.
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