مصرع عاملين فى بئر للصرف الصحى بقرية المدمر شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عاملان مصرعهما بعدما أنهار عليهما حفر لبئر صرف صحى بناحية قرية المدمر، دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وعلى إثر الحادث تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لإنتشال الجثتين من أسفل أنقاض الحفر بالقرية، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بحدوث انهيار لبئر صرف صحى بمنطقة المدمر دائرة المركز ووجود عاملين أسفل الأتربة المنهارة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد رشاد، معاون مباحث المركز، بانفجار ماسورة مياه بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما، مما تسبب في حدوث انهيار لكميات من التراكمات والأتربة تم استخراجها من حفر بئر للصرف الصحى على عاملين كانا داخل الحفر مما أسفر عن وفاتهما.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية من أجل إستخراج العاملين من أسفل الأنقاض تمهيدا لنقلهما إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.