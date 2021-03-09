مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 أشخاص آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق طهنشا المتفرع من الدائرى بمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد مصرع شخص وإصابة 10 آخرين أثر حادث تصادم بين سياره ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق طهنشا المتفرع من الدائرى بمركز المنيا.

انتقل فريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى، بسبب التخطى الخاطئ والسرعة الزائدة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.