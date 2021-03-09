اليوم السابع
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مصرع سيدة وطفلتيها إثر حريق مخزن أخشاب أسفل عقار بحدائق القبة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:48 م
مصرع سيدة وطفلتيها إثر حريق مخزن أخشاب أسفل عقار بحدائق القبة حريق شقة فى حدائق القبة
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت أم وابنتيها مصرعهم وأصيب زوجها وطفل نتيجة باختناق بسبب حريق اندلع داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق فى كمية من الأخشاب ونتج عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه. 
 
حريق شقة (1)
حريق مخزن أخشاب حدائق القبة
 

حريق شقة (2)
حريق مخزن أخشاب
 

حريق شقة (3)
آثار حريق المخزن 

حريق شقة (4)
شهود عيان 

حريق شقة (5)
حريق مخزن الاخشاب

حريق شقة (6)
 

 


حريق مخزن اخشاب

اخبار الحوادث

حدائق القبة

سيارات الاطفاء

حريق شقة في حدائق القبة

حريق اليوم

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