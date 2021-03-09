محافظ الفيوم: تيسير الإجراءات للمزارعين للاستفادة من الرى بعد تطوير المساقى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أليات تطبيق نظم الرى الحديث، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعى بالفيوم، ومدير عام التوجيه المائى بمديرية الرى، ومدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومستشار البنك الزراعى بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع مناقشة ما تم التوصل إليه فى تطبيق نظم الرى الحديث، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، ومساهمة كل قطاع للتسهيل على المزارعين فى تطبيق نظم الرى الحديث، حيث تم الانتهاء من تجهيز 28 ألفا و500 فدان بالرى الحديث، ومن المستهدف زيادة هذه المساحة إلى 37 ألف فدان بنهاية شهر يونيه القادم.
خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الرى، بتيسير الإجراءات للمزارعين الراغبين فى الاستفادة من تطبيق مبادرة الرى الحديث، من خلال اعتماد خرائط كاملة لزمام الاراضي، وتوحيد الأوراق المطلوبة، والتنسيق مع البنك الزراعى، لإنشاء شركة متكاملة لإنتاج مستلزمات الرى الحديث للتيسير على الفلاحين، فضلاً عن عقد زيارات ميدانية للمزارعين، ومسئولى روابط مستخدمى المياه لتبادل الخبرات وتعريفهم بفائدة الرى الحديث من زيادة الانتاج وجودته وتوفير المياه، كما وجه المحافظ، بدراسة تطبيق نظم الرى الحديث بالمزرعة النباتية بمركز طاميه على مساحة 150 فدانا، موجهاً مسئولى الرى بوضع ضوابط واضحة ومحددة للاستفادة من تطوير المساقى الخاصة برى شرق الفيوم بعد تخصيص الوزارة مبلغ 200 مليون جنية لهذا الشأن.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ برنامج تدريبى معتمد لطلبة التعليم الفنى الزراعى، لتدريبهم على تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالتنسيق مع مديرية الرى، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بعقد ندوات إرشادية للفلاحين لتعريفهم بفوائد الرى الحديث، من خلال إدارة التعاون بمديرية الزراعة، وتفعيل دور المراقبة الزراعية لتحديد أسماء المخالفين.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية، تفعيل قرار وزير الرى بتطبيق غرامة وذلك بدءاً من شهر أبريل القادم لأصحاب الاراضى المقرر ريها بالطرق الحديثة ومازالت تروى بالغمر.
واستعرض مدير البنك الزراعى المصرى، خلال الاجتماع عدد مشروعات الرى الحديث التى قام البنك بتمويلها، من خلال بعض الجمعيات الزراعية التابعة للجمعية المركزية، لافتا أنه جارى تركيب 4 ماكينات ATM جديدة، بالوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، والوحدة المحلية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، والوحدة المحلية بقرية تطون التابعة لمركز اطسا، ومدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بمركز سنورس.
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