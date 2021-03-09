محافظ الفيوم: تيسير الإجراءات للمزارعين للاستفادة من الرى بعد تطوير المساقى

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أليات تطبيق نظم الرى الحديث، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعى بالفيوم، ومدير عام التوجيه المائى بمديرية الرى، ومدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومستشار البنك الزراعى بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع مناقشة ما تم التوصل إليه فى تطبيق نظم الرى الحديث، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، ومساهمة كل قطاع للتسهيل على المزارعين فى تطبيق نظم الرى الحديث، حيث تم الانتهاء من تجهيز 28 ألفا و500 فدان بالرى الحديث، ومن المستهدف زيادة هذه المساحة إلى 37 ألف فدان بنهاية شهر يونيه القادم.

خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الرى، بتيسير الإجراءات للمزارعين الراغبين فى الاستفادة من تطبيق مبادرة الرى الحديث، من خلال اعتماد خرائط كاملة لزمام الاراضي، وتوحيد الأوراق المطلوبة، والتنسيق مع البنك الزراعى، لإنشاء شركة متكاملة لإنتاج مستلزمات الرى الحديث للتيسير على الفلاحين، فضلاً عن عقد زيارات ميدانية للمزارعين، ومسئولى روابط مستخدمى المياه لتبادل الخبرات وتعريفهم بفائدة الرى الحديث من زيادة الانتاج وجودته وتوفير المياه، كما وجه المحافظ، بدراسة تطبيق نظم الرى الحديث بالمزرعة النباتية بمركز طاميه على مساحة 150 فدانا، موجهاً مسئولى الرى بوضع ضوابط واضحة ومحددة للاستفادة من تطوير المساقى الخاصة برى شرق الفيوم بعد تخصيص الوزارة مبلغ 200 مليون جنية لهذا الشأن.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ برنامج تدريبى معتمد لطلبة التعليم الفنى الزراعى، لتدريبهم على تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالتنسيق مع مديرية الرى، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بعقد ندوات إرشادية للفلاحين لتعريفهم بفوائد الرى الحديث، من خلال إدارة التعاون بمديرية الزراعة، وتفعيل دور المراقبة الزراعية لتحديد أسماء المخالفين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية، تفعيل قرار وزير الرى بتطبيق غرامة وذلك بدءاً من شهر أبريل القادم لأصحاب الاراضى المقرر ريها بالطرق الحديثة ومازالت تروى بالغمر.

واستعرض مدير البنك الزراعى المصرى، خلال الاجتماع عدد مشروعات الرى الحديث التى قام البنك بتمويلها، من خلال بعض الجمعيات الزراعية التابعة للجمعية المركزية، لافتا أنه جارى تركيب 4 ماكينات ATM جديدة، بالوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، والوحدة المحلية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، والوحدة المحلية بقرية تطون التابعة لمركز اطسا، ومدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بمركز سنورس.