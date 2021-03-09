اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:01 م
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محافظ الإسكندرية يوزع أجهزة كهربائية على العرائس الأولي بالرعايا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:44 م
محافظ الإسكندرية يوزع أجهزة كهربائية على العرائس الأولي بالرعايا محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، في احتفالية توزيع أجهزة كهربائية (ثلاجة_ بوتاجاز_ غسالة_ سخان) وأدوات منزلية على عدد من العرائس من الفئات الأولي بالرعايا من قرى وعزب محافظة الإسكندرية .

وتنظم الاحتفالية تحت رعاية المجتمع المدني ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية علي أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا لأهالينا بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن سعادته بمشاركته اليوم فرحة أهالينا ، مقدما التهنئة لكل أم، ومتمنيا للعرائس تكوين أسرة مصرية قوية تشارك في بناء وطننا .

 

 


الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

احتفالية توزيع أجهزة كهربائية

توزيع أجهزة على العرائس

الاسر الأكثر احتياجاً

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