محافظ أسوان يقرر بناء عقار جديد لـ5 أسر بعد إزالة القديم بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بناء عقار جديد لـ5 أسر بأجمالى 22 مواطنا، وذلك بعد تقديم شكوى من أحد قاطنى العقار بعزبة رؤوف بكوم أمبو، والذى تقدم بشكوى لمحافظ أسوان، بأن العقار الذى يقطنون به مائل وآيل للسقوط مما يهدد حياة قاطنية والمواطنين بعزبة رؤوف بكوم أمبو.

كما قرر محافظ أسوان، هدم العقار المائل والآيل للسقوط على نفقة المحافظة ومقيم به 5 أسر بإجمالى 22 مواطن، على نفقة المحافظة، وذلك بعد الاستجابة لشكوى المواطن سيد محمد مرسى أحد أهالى عزبة رؤوف بكوم أمبو، والذى تقدم بشكواه يتضرر فيها من العقار المقيمين فيه، وحماية المواطنين من انهيار العقار والذى يهدد أرواح وسلامة قاطنية وأهالى المنطقة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بتسهيل إجراءات إدخال المرافق العامة للعقار الجديد تخفيفاً عن كاهل هذه الأسر ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.