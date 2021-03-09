اليوم السابع
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محافظ أسوان يعلن استكمال علاج طفل العجانة مجانا فى المستشفى الجامعى.. صور

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:54 م
محافظ أسوان يعلن استكمال علاج طفل العجانة مجانا فى المستشفى الجامعى.. صور طفل العجانة
أسوان – عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير سيارة لنقل الطفل محمد مصطفى 15 سنة الشهير بطفل العجانة والذى تعرض لحادث إلقاءه بعجان أحد المخابز البلدية الذى يعمل به فى أغسطس الماضى إلى مطار القاهرة عقب إنتهاء فترة علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وتلقيه للعلاج الطبيعى.

 

تابع المحافظ فى بيان، إن الطفل وصل إلى مطار أسوان اليوم من خلال وزارة الصحة ومتابعة من الوزيرة الدكتورة هالة زايد ، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل حيث أنها مستقرة وسيتلقى العلاج الطبيعى مجاناً بناءاً على توجيهات محافظ أسوان حيث سيتم إستكمال برنامجه العلاجى خلال الفترة القادمة من خلال الأطباء والإستشاريين المتخصصين بأشراف من الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى .

 

الطفل داخل المستشفى
الطفل داخل المستشفى

 

الكشف على الطفل
الكشف على الطفل

 

حمل الطفل للإسعاف
حمل الطفل للإسعاف

 

داخل الإسعاف
داخل الإسعاف

 

طفل العجانة مع اهله
طفل العجانة مع اهله

 


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علاج مجانى

مستشفى اسوان الجامعى

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