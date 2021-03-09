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مجلس الشعب السورى يشيد بإعلان الأسد إصابته بكورونا: شفافية وجرأة أدبية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:55 ص
مجلس الشعب السورى يشيد بإعلان الأسد إصابته بكورونا: شفافية وجرأة أدبية الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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قال مجلس الشعب السوري إن إعلان الرئيس بشار الأسد خبر إصابته وزوجته بفيروس كورونا يؤكد "الشفافية والجرأة الأدبية" تجاه الشعب

 وفي رسالة موجهة إلى الأسد باسم جميع أعضائه والعاملين فيه، خاطب المجلس الأسد بالقول: "كما كنتم على الدوام صادقين في توصيف الواقع لأبناء الوطن، تثبتون اليوم مجددا شفافيتكم وجرأتكم الأدبية تجاه شعبكم بمشاركته خبر الإصابة"

وجاء في رسالة المجلس التي نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أنه "على يقين مطلق" أن هذا الظرف لن يثني الأسد عن القيام بمهامه وواجباته الوطنية تجاه سوريا "ليبقى الوطن عزيزا كريما شامخا منتصرا بشعبه وجيشه في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة والمتبصرة" حسب تعابير الرسالة.

 

 

بشار الأسد

سوريا

إصابة بشار الأسد بكورونا

مجلس الشعب السورى

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