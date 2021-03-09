ليبيا تتصدر مباحثات وزير الخارجية الإيطالى ونظيره القبرصى

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.
وذكرت الخارجية الإيطالية - في بيان أوردته وكالة (آكي) الإيطالية - أن اللقاء شهد تقاربا في وجهات النظر بين الوزيرين بشأن القضايا الأوروبية، كما استعرضا مسائل تتعلق بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن جدول زيارة دي مايو يتضمن أيضا اجتماعا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية في قبرص (يونفيسب)، إليزابيث سبهار.
ليبيا تتصدر مباحثات وزير الخارجية الإيطالى ونظيره القبرصىالثلاثاء، 09 مارس 2021 09:13 م
وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو
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بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.
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