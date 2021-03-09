لحظة اصطدام قطار بحافلة عالقة على قضبان السكك الحديدية بالسويد.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل أحد سكان حى هيسينجن بمدينة جوتيبورج السويدية، لحظة اصطدام قوى لقطار بحافلة متوقفة على شريط السكة الحديد، وكانت الحافلة تابعة للنقل العام وتعمل بالغاز، لكنها كانت خالية من الركاب وقت وقوع الاصطدام، فيما كان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى 3 منهم رعاية طبية بسبب إصابتهم بكدمات، وذلك وفقًا لما نقلته "يورو نيوز".

وأظهرت لقطات الفيديو التى صورها أحد المارة، الحافلة عالقة على ممر التقاطع حيث توقفت عن الحركة فيما جاء القطار وهو يسير ببطء واصطدم فى النهاية بالحافلة التى تحطمت بالكامل، فيما خرجت إحدى عربات القطار عن مسارها.



اصطدام قطار بحافلة



القطار يصدم الحافلة

من جهته، قال مكتب الشرطة في حي هيسينجن بمدينة جوتيبورج السويدية، إنه لم تقع إصابات خطيرة، حيث كانت الحافلة فارغة وقت وقوع الاصطدام، فيما كان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى 3 منهم مساعدة طبية بسبب إصابتهم بكدمات جراء الحادث، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



انقلاب الحافلة



حادث اصطدام قطار بحافلة

وفى حادث قطار آخر كادت تودى بحياة شخص فى لندن، كانت إحدى الكاميرات فى معبر للقطارات بشمال لندن، قد رصدت لحظة صادمة لرجل يعبر في اللحظات الأخيرة من أمام قطار سريع كاد أن يدهسه، إلا أن الحظ حالفه فى النهاية وعبر بفارق ميليمترات عن وفاته واصطدام القطار به.

ونقلت صحيفة standard، لحظات عبور الرجل أمام قضبان القطار في اللحظات الأخيرة بعد ان شق طريقة للعبور متجاهلاً السياج الموضوع لعدم المرور في لحظة عبور القطار، لتعريض حياته للخطر.

ووفقاً للصحيفة، فإن شرطة النقل البريطانية، أكدت ان الرجل عرض حياته للخطر بشكل كبير، بعد عبوره من أسفل الحاجز متجاهلاً علامات الانتظار في تقاطع بريمسداون في حي إنفيلد.