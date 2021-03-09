كيف تعالج الصدفية من خلال نظام غذائي سليم؟.. تناول المكسرات

كتبت ندى سليم

الصدفية من المشاكل الجلدية التي تزعج الكثيرين، والتي تحدث نتيجة مشكلة في عملية تطور خلايا الجلد والتي تندفع إلى السطح مع تكوين خلايا جديدة، لكن في الصدفية تتشكل خلايا جديدة أسرع بنحو ألف مرة بسبب اضطراب في آليات التحكم في تكاثر الخلايا في الجسم.

وتظهر الصدفية في صورة مناطق حمراء من الجلد مغطاة بمقاييس فضية دقيقة تعرف باسم الآفات، كما يمكن أن تتأثر الأظافر أيضًا وتصبح سميكة ومتشققة.

وكشف تقرير نشر في موقع إكسبريس، عن وجود صلة بين النظام الغذائي وصحة الأمعاء والصدفية، فهناك بعض النصائح حول كيفية تأثير التغذية على الصدفية. ومن ابرز تلك النصائح لحل مشكلة الصدفية :

1. تناول الكثير من الألياف والتي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المختلفة التي تغذي خلايا الجلد.

2. تجنب تناول الكحول للمساعدة في دعم وظائف الكبد الذي يكون سببا في تلك المشكلة.

3 تناول المزيد من الدهون الأساسية بما في ذلك المكسرات والبذور والأسماك الزيتية وتساعد على منع جفاف الجلد

4. قلل من كمية الدهون الحيوانية والسكر المستهلكة التي تحفز الالتهاب،و الأطعمة المصنعة التي تحفز الالتهابات للالتهابات أيضا.

وفسر التقرير أن الجهاز الهضمي السليم يساعد في تكون الآليات التي تتحكم في انقسام الخلايا، فإذا كانت بطانة الجهاز الهضمي غير صحية، يمكن للسموم أن تخترق وتؤثر على صحة الجلد.

واوصي التقرير بتناول المكملات الغذائية التي تساعد في معالجة صحة الأمعاء،مع ضرورة شرب الماء الذي يساعد في عمليات إزالة السموم، وتناول مصادر فيتامين هـ والتى تشمل جنين القمح وزيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والبيض وزيت الزيتون.