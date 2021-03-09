قطار المحاكمات.. قضية بطرس غالى في فساد الجمارك ومرافعة الدفاع بأحداث الفتح

كتب إيهاب المهندس _ أحمد حسنى

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة بطرس غالى بقضية فساد الجمارك، ومحاكمة 22 إخوانيا لاتهامهم بقتل مواطن وتعذيب آخر، إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح".

محاكمة بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

محاكمة 22 إخوانيا لاتهامهم بقتل مواطن وتعذيب آخر

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

كانت قد اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

تنظر الدائرة 2 إرهاب والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.