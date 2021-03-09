فريق طبى يفحص حالة شاب محمد جمال بعد توجيه الرئيس السيسى بسرعة علاجه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الفريق الطبى المشكل من مديرية الصحة بالشرقية، ويضم استشاريين المخ والأعصاب والباطنة والعظام ومختلف التخصصات، فحوصات طبية لشاب يعانى من عيوب خلقية تمنعة من المشي، تمهيدا لعلاجه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استجابته لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال أحمد والمقيم بمدينة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 20 عاما، والذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، والمصاب بقصر فى أوتار القدم، ويحتاج إلى تدخل جراحي.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أنه فور تلقى تكليفات بالحالة من الوزيرة الدكتورة هالة زايد و المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وجه فريق طبى لتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الأطباء الاستشاريين المختصين، برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمنزل محمد، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فاقوس النموذجي، مساء أمس الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبى على المريض ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

كانت آمال السيد، والدة محمد، قد قالت إنها لم تكن تتوقع هذه الإستجابة السريعة، مشيره إلى أنها سعيدة جدا بالبدء فى علاج إبنها بعد توجيهات الرئيس.

وتقدم محمد جمال، بالشكر للرئيس السيسى على استجابته لعلاج حالته الصحية كونه يعانى من عدم القدرة على الحركة، مؤكدا أنه يتمنى أن يظل "السيسي" رئيساً لمصر.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسى، بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج إبنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسى بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصرى".

وتابعت والدته، ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة.



الإسعاف



الشاب محمد جمال داخل المستشفى



الشاب محمد جمال