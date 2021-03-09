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فرنسا تطعم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاح كورونا..وأوروبا تُقيم سبوتنيك V

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:29 م
فرنسا تطعم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى للقاح كورونا..وأوروبا تُقيم سبوتنيك V لقاح كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت فرنسا عن تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، كريستا ويرثومر هوش أن تقييمها للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد "سييجرى بناء على معايير الاتحاد الأوروبي العادية".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء ذلك في رد أعطاه المكتب الإعلامي، اليوم الثلاثاء، على طلب من وكالة "تاس" الروسية التعليق على تصريحات رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، التي شبّهت إمكانية إعطاء الوكالة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي بلعبة "الروليت الروسي".

وأكدت رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأوروبية، أن الوكالة ستقيم مدى تناسب سبوتنيك V مع المعايير الأوروبية العادية، موضحة أن كل توصيات بشأن استخدامه سوف تستند إلى قوة الأدلة العلمية على مأمونية اللقاح وجودته وفعاليته لا غير.


فرنسا

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كوفيد 19

لقاح كورونا

سبوتنيك v

اخبار عاجلة

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