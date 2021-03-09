اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عودة بحار كورى جنوبى وأخر إندونيسى من طاقم السفينة المحتجزة بإيران لوطنيهما

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:38 م
عودة بحار كورى جنوبى وأخر إندونيسى من طاقم السفينة المحتجزة بإيران لوطنيهما إيران - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد اليوم الثلاثاء، بحاران كورى جنوبى وإندونيسى من طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمى" المحتجزة فى إيران إلى وطنيهما.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن البحارين الكوري الجنوبي والإندونيسي من بحارة الناقلة المحتجزة بإيران، عادا إلى كوريا الجنوبية وإندونيسيا على التوالي بعد ظهر اليوم، وأنه بذلك بلغ عدد البحارة الذين عادوا إلى أوطانهم ثمانية بحارة، من بينهم كوريان من إجمالي 20 بحارًا.
وفي يوم 4 يناير الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة الكورية وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويث البيئة، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم القبطان الكوري الجنوبي وأربعة كوريين جنوبيين و11 شخصا من ميانمار واثنان من إندونيسيا، وفي يوم 2 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستفرج عن أفراد طاقم السفينة باستثناء القبطان، وفي يوم 10 فبراير عاد بحار كوري جنوبي إلى الوطن لأسباب صحية، ويعد هذا البحار هو أول من عاد إلى بلاده من البحارة الذين احتجزتهم إيران.
وتقدم الحكومة الكورية الجنوبية المساعدات اللازمة لبقية أفراد الطاقم من السفينة المحتجزة، وعودتهم إلى وطنهم بالتشاور مع الشركة المشغلة للسفينة، كما تبذل جهودًا للإفراج المبكر عن بقية أفراد الطاقم ومن بينهم القبطان الكوري الجنوبي.


إيران

كوريا الجنوبية

ناقلة نفط كورية

ناقلة النفط الكورية الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وسائل إعلام إيرانية: بحارة ناقلة النفط الكورية الجنوبية أحرار فى المغادرة لأسباب إنسانية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 05:13 م

ناقلة النفط الكورية الشمالية تفرغ حمولتها بمصفاة الزاوية الليبية

السبت، 05 أبريل 2014 04:32 م

ناقلة النفط الكورية تمهد الطريق لواشنطن لتنفيذ تهديدها باستخدام القانون الدولى لعام 1970.. والمعارضة الليبية تصف سيطرة البحرية الأمريكية على ناقلة النفط بالقرصنة.. والحكومة تدافع عن نزاهة العملية

الأربعاء، 19 مارس 2014 05:13 م

البحرية الليبية تؤكد توقيف ناقلة النفط الكورية الشمالية بمياه قبرص

الإثنين، 17 مارس 2014 02:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة